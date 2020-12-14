Cinayetin sırrı yedi yıl sonra gözlük ve iç çamaşırı markasından yola çıkarak çözüldü

Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesinde 2013 yılında bıçaklanarak öldürülen kişinin, yedi yıl sonra gözlük ve iç çamaşırı markasından yola çıkılarak ‘gurbetçi‘ Mehmet Dıvar (55) olduğu tespit edildi.

Fotoğraf: DHA

İbikli Köyü’ndeki Çayırlı mevkiinde su kanalı içinde, 17 Haziran 2013 tarihinde, 38 yerinden bıçaklanarak öldürülmüş kimliği belirsiz erkek cesedi bulunmuş, o tarihte cesedin kimliğini ve cinayeti aydınlatacak herhangi bir delil bulunamadığı için olay, faili meçhul olarak değerlendirilmişti.

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Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı, bu yıl özel bir ekip oluşturularak kentteki faili meçhul olayların aydınlatılmasına yönelik çalışma başlattı.

2013 yılında elde edilen delilleri inceleyen özel ekip, olay yerinde bulunan gözlüğün markası, yabancı menşeili ilaç kutusu ve iç çamaşırının markasından, öldürülen kişinin Almanya uyruklu ya da Almanya’dan gelen ‘gurbetçi‘ bir Türk vatandaşı olabileceğini değerlendirdi.

Çalışmalarını bu yönde yoğunlaştıran özel ekip, cesedin Almanya’dan döndükten sonra ortadan kaybolan Mehmet Dıvar’a ait olduğunu tespit etti.

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Yakınlarının hesap hareketleri incelendi

Ardından Dıvar’ı öldüren şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Dıvar’ın yedi yıl önce yurt dışından yüklü miktarda avro getirdiği bilgisine ulaşıldı.

Bunun üzerine jandarma, cinayet zanlılarını bulmak için yakınlarının o dönemdeki hesap hareketlerini kontrol etti. Cinayetin ardından hesap hareketlerinde artış olduğu belirlenen Mehmet Dıvar’ın kardeşi K. Dıvar, yeğeni T. Dıvar ve yengesi G. Dıvar, Ankara’da gözaltına alındı. Şüphelilerin cinayeti para için işledikleri belirlendi.

Kırşehir’e getirilen şüphelilerden K. Dıvar ile oğlu T. Dıvar tutuklanırken gelini G. Dıvar ise, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.