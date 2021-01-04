Cinayetin ardından başkası öldürmüş gibi 112’yi arayıp ihbar etmiş

Antalya’da kaybolduktan 13 gün sonra cesedi bulunan Duygu Çelikten’in (30) katil zanlısı Veli Ünder’in (37), cinayetin ardından 112 Acil’i arayarak, “Kardeşim acil yetişin. Varsak’tan geçiyordum. Bir adam orada karıya sıktı” dediği ortaya çıktı.

Fotoğraf: DHA

Muratpaşa ilçesinde yaşayan iki çocuk annesi Duygu Çelikten, geçen yıl 6 Eylül günü, fatura ödemek için evden çıkmıştı. Kent merkezine gelen Çelikten, sevgilisi olduğu söylenen Veli Ünder’in otomobiline binmiş ancak ikiliden bir daha haber alınamamıştı.

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Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iz takip köpekleri ve dronlar ile ormanlık alanda geniş çaplı arama yaptı. 19 Eylül günü üzeri kısmen taşla kapanmış, Duygu Çelikten’in gömülmüş cesedi bulunmuştu.

Kan örneği alınarak DNA incelemesi sonucunda, ölen kişinin Duygu Çelikten olduğu doğrulanmasının ardından son olarak birlikte görüldüğü Veli Ünder yakalandı.

Gözaltına alınan Ünder, ilk sorgusunda cinayeti işlediğini itiraf etti. Ertesi gün adliyeye sevk edilen Ünder, tutuklandı.

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Antalya başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 7 Eylül günü, daha sonra Veli Ünder olduğu öğrenilen kişi 112’yi arayarak, “Kardeşim acil yetişin. Varsak’tan geçiyordum. Bir adam orada karıya sıktı. Karı düştü kaldı. Yetişin, ormanın içinde. Varsak’ın üstünde” dedikten sonra telefonu kapattığı ayrıntısı yer aldı.

Bıçakla öldürdü, ‘Kendini vurdu’ dedi

Savcının sorularına, “Hatırlamıyorum. Susma hakkımı kullanmak istiyorum. Kendimi iyi hissetmiyorum” diye cevaplar veren Ünder, cezaevinden yedi sayfalık savunma gönderdi. İddianamede, bu sayfalarda yazılanlardan da alıntı yapılarak şu ifadelere yer verildi: “Şüpheli maktul ile Fethiye’ye gittiğini ve ertesi gün dönüşte maktulün araç içerisinde kendisine hakaret ettiğini belirtmiştir. Maktul ile ormanlık alana gittiklerini dilekçesinde belirten sanık, burada maktulün çantasından tabanca çıkartarak kendisine doğrulttuğunu öne sürmüştür. Maktulü ikna etmeye çalışırken, maktulün tabancayı kendisine doğrultarak kendi kendini vurduğunu söylemiştir. Halbuki maktulün tabanca ile değil, bıçakla öldürüldüğü otopsi raporu ile tespit edilmiştir.”

İddianamede Ünder hakkında ‘kasten insan öldürme‘ suçundan ömür boyu, cesedi para karşılığında gömen diğer sanıklar Mahsun Demiralp, Serhat ve Doğukan Özcan’ın hakkında da ‘gerçeğin ortaya çıkmasını engellemek amacı ile gerçeği yok etme, gizleme veya değiştirme’ suçundan beşer yıl hapis talep edildi.

Davanın görülmesine, önümüzdeki günlerde Antalya 4. Ağır Ceza Mahkamesi’nde başlanacak.