Cinayeti, ‘rüyasında tecavüze uğradığını gördüğü için’ işlemiş!

Antalya’da, Naz ismini kullanan trans kadın Gökçe Saygı’yı 22 bıçak darbesiyle öldüren Şahin Yalçın, ikinci kez hakim karşısına çıktı. Cinayeti neden işlediğini anlatan sanık, “Rüyamda Naz bana tecavüz ediyordu. Uyandığımda irkildim. Sonrasında Naz ilişki teklif edince kendimi kaybettim” dedi.

Fotoğraflar: DHA

Olay, 13 Mayıs günü sabah saatlerinde yaşandı. Binada, “Dur yapma, senin Allah’ın yok mu” diye bağıran kişiyi duyan apartman sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı. Bunun üzerine olay yerine giden polis ve sağlık ekipleri, Naz’ın cesediyle karşılaştı. Naz’nın sırtında çok sayıda bıçak darbesi tespit edildi.

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Yakalanan şüpheli Şahin Yalçın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya ömür boyu hapis istemiyle yargılanan Şahin Yalçın, tanıklar ve taraf avukatları katıldı. İlk duruşmada susma hakkını kullanan sanık, ikinci duruşmada mahkeme heyetine iki sayfadan oluşan savunmasını sundu. Yalçın’ın, salonun boşaltılması halinde sözlü savunma yapabileceğini söylemesi üzerine duruşma salonu boşaltıldı.

Naz’ı yedi, sekiz aydır tanıdığını söyleyen Yalçın şunları anlattı: “Daha önce de evine gitmiştim ama hiç cinsel birlikteliğimiz olmadı. Olay günü ailemle tartışmıştım. Gidecek yerim yoktu. Arkadaşım Ş.K. ile birlikte Naz’ın evinde kalmayı düşündüm. Naz’ı aradım. Bizi davet edince gittik. Yanımızda yiyecek ve içecek de götürdük. Naz’ın salonu Amerikan mutfaklıydı. Naz ile Ş.K. koltukta otururken ben buzdolabından kola almaya gittim. Ben dolaptan içecek çıkartırken, Naz arkamdan bana sarıldı. Bana Ş.K. ile birlikte üçlü ilişki teklif etti. Ben de ‘Ne yapıyorsun? İşine bak’ diyerek kendisini ittim. Benden özür dileyerek ‘Bir daha olmaz’ dedi. O an oradan ayrılmayı düşündüm ama kalacak yerim olmadığı için gidemedim.”

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Salonda birlikte oturup film izlemeye devam ettiklerini sözlerine ekleyen Yalçın, savunmasını şöyle sürdürdü: “Ben bir ara mutfaktaki tezgahtan su aldım. Naz’ın yaptığı hareketten korktuğum için de yanıma bıçak aldım. Sonrasında koltukta uyuyakalmışım. Uyandığımda Naz ile Ş.K.’nın salonda olmadığını hissettim. Ben hala uyku halindeydim. Rüyamda Naz’ın bana tecavüz ettiğini gördüm. Uyandığımda korktum ve irkildim. Ardından lavaboya gittim. Bu sırada, Naz’ın mutfakta bana yaptığı hareket aklıma geldi. Ş.K. ile Naz yatak odasındaydılar. Yan yana uzanmış telefondan film izliyorlardı. Ben de Naz’ın yanına uzandım. Film izlemeye başladım. Naz yine ilişki teklif etti. Ben de yanımdaki bıçağı çıkardım ve önce sırtından sallamaya başladım. Kontrolümü kaybettim. Ş.K. ben bıçağı vurur vurmaz kalkıp telefonunu aldı ve kaçtı. Ş.K. her ne kadar Naz’ın teklifini duymadığını söylüyorsa da yalan söylüyor.”

Mahkeme başkanının “Neden bu kadar büyük tepki gösterdin?” sorusunu “Mutfakta yaptığı hareketten sonra, rüyamda da tecavüze uğrayınca psikolojim bozuldu” diye yanıtlayan sanık, başkanın “Çok bıçak darbesi var. Neden bu kadar bıçak vurdun?” sorusuna ise “Kontrolümü kaybetmişim” diye yanıt verdi.

Yalçın, olaydan sonra teslim olmayı düşünmediğini, ağabeyinin telkiniyle teslim olduğunu söyledi.

Sanık avukatı müvekkilinin ruh sağlığının yerinde olup olmadığı yönünde araştırma yapılmasını talep etti. Şikayetçi avukatı ise suçu sanık ve arkadaşı Ş.K’nın birlikte işlemiş olabileceğini iddia etti. Duruşma ertelendi.