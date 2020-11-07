Cinayet zanlısı sahte pasaportla yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı

İstanbul’un Fatih ilçesinde, Özbekistan uyruklu Bexzodbek Abduraxmonov’u (25) bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle aranan şüpheli, sahte pasaportla yurt dışına çıkmak üzereyken yakalanarak tutuklandı.
AA’nın haberine göre, 13 Ağustos’ta saat 00:50 sıralarında Katip Kasım Mahallesi Natır Kızı Sokak’ta Özbekistan uyruklu Abduraxmonov, karnından bıçakla yaralandı.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Abduraxmonov, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaya ilişkin çalışma başlattı.
Olay yeri çevresindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini tespit etti.
Kayıtlarda, sekiz kişilik bir grubun bir arada olduğu, aralarında konuşan şüphelilerden Özbekistan uyruklu Javokhırbek J.’nin Abduraxmonov’u bıçakla yaraladığı görülüyor.
Javokhırbek J.’nin 29 Ekim’de Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan sahte pasaportla çıkış yapmak isterken yakalandığı açıklandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.