Cinayet şüphesiyle 18 yıl sonra yapılan kazıda altı kemik parçası bulundu

Mersin’in Tarsus ilçesinde, ailesi ile bir çiftlikte besicilik yaptığı sırada 18 yıl önce kaybolan Döndü Karaçoban’ın (16) öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerine bir çiftlik evinde kazı yapıldı. Kazıda bulunan altı kemik parçası, kriminal inceleme için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Fotoğraflar: DHA

Tarsus’ta, çadırda yaşayan ve besicilik yaparak geçimini sağlayan ailenin altı çocuğundan biri olan Döndü Karaçoban, 18 yıl önce 16 yaşındayken ortadan kayboldu. Kendi imkanları ile kızlarını arayan aile, polise kayıp ilanı verdi.

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Anne Emine Karaçoban, kızından 2002 yılından bu yana haber alamadıkları için eşi Mehmet Karaçoban’ın üzüntüden hastalığa yakalanarak, yaşamını yitirdiğini belirtti. Kızının fotoğrafına bakarak gözyaşı döken Emine Karaçoban, başsavcılığa suç duyurusunda bulunduklarını ve kızlarının kaçırıldığını ileri sürdü.

Karaçoban’ın iddiaları üzerine yürütülen soruşturma kapsamında, alışveriş için çıktığı evine bir daha dönmeyen Karaçoban’ın bulunması için Yeşiltepe Mahallesi’ndeki A.G.’ye ait çiftlik evinde kazıyla arama yapıldı.

İl emniyet müdürlüğü cinayet büro amirliği ekiplerince iş makinesiyle yaptırılan kazıda altı kemik parçası bulundu. Kemikler, kriminal inceleme için Adana Adli Tip Kurumuna gönderildi. Çiftlik evi ve çevresinde jandarma ekiplerince önlem alındı.