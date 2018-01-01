Cinayet mahalline dönen şüpheli yakalandı

Kars’ta aynı yerde farklı tarihlerde işlenen cinayetler nedeniyle aranan adam, cinayet mahalline gelince yakalandı.

Karadağ mahallesinde 23 Temmuz 2017’de bir eğlence mekanının önünde çıkan kavgada taksi şoförü Bünyamin Üreyil öldürüldü. Yine aynı mekanda 2 Kasım 2017’de Azerbaycan uyruklu Aydan Bayramova öldürüldü.

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İki cinayetin şüphelisi olarak Serkan Ç. aranmaya başladı. Serkan Ç., yılbaşını kutlamak için dün yine mekana geldi.

Bunun üzerine polisler Serkan Ç.’yi saat 02.30’da düzenlenen operasyonda yakaladı.

Serkan Ç.’de olaylarda kullandığı Glock marka tabanca, silaha ait 14 adet fişek ve 2 gram sentetik uyuşturucu metamfetamin de bulundu.

Adliyeye sevk edilen Serkan Ç.’ye tutuklama talep edildi.