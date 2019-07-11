Cinayet işleyip cesedi bahçeye gömen eski eşini ihbar etti

Kırıkkale’de yaşayan bir kadın, eski eşinin bir kişiyi öldürüp oturduğu evin bahçesine gömdüğüne ilişkin ihbarda bulundu. Polis nezaretinde bahçede yapılan kazıda bir erkek cesedi bulundu.

Fotoğraf: DHA

Kent merkezi Yuva Mahallesi’nde oturan yabancı uyruklu bir kadın, polisi arayıp, eski eşinin bir kişiyi öldürdüğünü ve evinin bahçesine gömdüğünü bildirdi. Evin bahçesinde kepçeyle arama çalışması başlatıldı ve ceset bulundu.

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Cumhuriyet Savcısı’nın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından ceset, Yüksek İhtisas Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayı ihbar eden kadının eşi ve öldürülen kişinin de yabancı uyruklu olduğu belirtildi.

Geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

