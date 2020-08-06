Cinayet işlediği gerekçesiyle 27 yıl hapis yattıktan sonra beraat etti

Çin’de, cinayetten suçlu bulunan bir adam, 27 yıl hapis yattıktan sonra beraat etti ve cezaevinden çıktı.

Fotoğraf: DHA (temsili)

Jiangxi eyaletindeki hapishanede yatan Zhang Yuhuan adlı mahkum salı günü serbest kaldı.

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1993’te, komşusu olan iki erkek çocuğu öldürüldükten sonra tutuklanan Zhang, mahkemede, polisin işkence yaparak cinayeti itiraf ettirdiğini söyledi. Ancak, 1995 yılında sonuçlanan davada cinayetlerden sorumlu tutularak idama mahkum edildi. İki yıl hapis yattıktan sonra cezası müebbete çevrildi.

Savcı, 2019 yılında, Yuhuan’ın suçu polis zoruyla itiraf ettiğini ve tutarsızlıklar olduğunu savunarak dosyayı yeniden açtı. Mahkeme, Mart 2019’da davanın yeniden görülmesini kabul etti.

Yüksek mahkeme, salı günü, Zhang’ın cinayetleri işlediğine dair yeterli delil olmadığı gerekçesiyle beraatine karar verdi.

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Zhang, 83 yaşındaki annesi ve ondan 11 yıl önce boşanan ancak iletişimi koparmayan, destek veren iki çocuğunun annesi eski eşiyle hasret giderdi.

Avukatı, bunca yıl boşuna hapis yatan müvekkili adına tazminat davası açacağını söyledi.