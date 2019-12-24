Cinayet girişimine ‘indirim’in gerekçesi: Telefon görüşmeleri, aldatmayı düşündürecek yoğunlukta

Konya’da evden ayrılan eşini ve iş arkadaşını silahla yaralayan adama ‘eşinin telefon görüşmesinin yoğunluğu’ gerekçe gösterilerek indirim uygulandı.

Fotoğraf: DHA

Selçuklu ilçesinde yaşayan 29 yaşındaki Zafer Tatlısert, 14 Eylül 2017’de eşinin çalıştığı fabrikaya kendisini kurye olarak tanıtarak girmiş, 27 yaşındaki eşi Saliha Gizem ve 35 yaşındaki iş arkadaşı Abdülkerim Ü.’yü ruhsatsız tabancayla yaralamıştı.

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Konya 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde tutuklu olarak yargılanan Zafer Tatlısert’e 4 Aralık’taki duruşmada ‘eşi kasten öldürme’ suçunun teşebbüs aşamasında kalması nedeniyle 18 yıl verilmişti. Bu da ‘haksız tahrik’ indirimiyle 13 yıl altı aya düşürülmüştü.

Tatlısert’e, Abdülkerim Ü.’ye yönelik eylemi ve daha önce eşi ile eşinin anne-babasına karşı yaralama suçları dahil toplamda 25 yıl 11 ay yedi gün hapis cezası verilmişti.

‘Aldatmayı düşündürecek yoğunlukta’

Davanın gerekçeli kararı açıklandı. Kararda, Zafer Tatlısert’e eşine yönelik öldürme girişiminden verilen cezada neden indirim yapıldığı da anlatıldı. Buna göre kadının iş arkadaşıyla telefon görüşmeleri, ‘aldatılmayı düşündüren’ etken olarak sayıldı.

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Kararda şöyle dendi: “Eşler arasındaki sadakat yükümlülüğünün Türk Medeni Kanunu’nun 185’inci maddesinde düzenlendiği, yerleşik Yargıtay uygulamalarında boşanma kararı kesinleşinceye kadar devam ettiği ve sadakat yükümlülüğüne aykırı davranışın haksız tahrik kabul edildiği, ikili arasında telefon görüşmelerinin sanığın eşinin kendisini aldattığını düşündürecek yoğunlukta olduğu, bu nedenle aldatıldığını düşünen sanığın eylemini haksız tahrik altında gerçekleştirdiği kanaatine varılmakta (…)”

Abdülkerim Ü., Saliha Gizem Tatlısert’le telefon konuşmalarının genellikle işle alakalı olduğunu, Tatlısert’in sınavlara hazırlandığını, zaman zaman kendisini arayarak sorular sorduğunu, aralarında duygusal bir arkadaşlık olmadığını söylemişti.