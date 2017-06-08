Cinayette 15 Temmuz detayı: ‘Silahı o gece emniyetin önünde polis dağıttı’

Ankara’da geçen yıl tartışığı traktör sürücüsünü öldüren kişi, cinayeti seri atış yapabilen ve satışı yasak olan MP-5’le işleyince dikkat çekti. Mustafa Maraş isimli kişi, savunmasında, “Silahı 15 Temmuz darbe gecesi Ankara Emniyet’nin önünde dağıtmışlardı” dedi.

Hürriyet’ten Mesut Hasan Benli’nin haberine göre, 30 Temmuz 2016’da ceviz ağaçlarını suladıktan sonra traktörle yola çıkan İdris ve Cesur Demircioğlu Çubuk ilçesi Sarısu köyünün yakınlarına geldiğinde, piknikten dönen Murat Maraş’ın (37) kullandığı araçla karşılaştı. Maraş’ın yanında eşi ve çocuğu vardı.

Yol verme tartışmasında Maraş, aracının arka koltuğundaki MP-5 marka silahı alarak iki kardeşe ateş etti.

Saldırıda 23 yaşındaki İdris Demircioğlu yaralanırken, Cesur Demircioğlu ise öldü. Maraş aylar sonra 4 Aralık 2016’da yakalandı.

‘Emniyetin önünden aldım’

Ankara 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davada Maraş halka satışı yasak olan silahı darbe girişimi gecesi dağıttıklarını ileri sürdü: “Bu tabancayı 15 Temmuz darbe gecesi Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün önünde dağıtmışlardı. Ben de oradan almıştım. Tabancayı hiç kullanmamıştım, amacım köye bırakmaktı. Silahı aldıktan sonra önce İdris Demircioğlu’nun bulunduğu yere doğru ateş ettim. Cesur tüfeği bana doğrulttu, o arada panik ve korku halinde idim. Cesur’a doğru üç el ateş ettim.”

Saldırıda yaralanan İdris Demircioğlu ise mahkemedeki ifadesinde şunları söyledi: “Sanık silahı kafa hizama doğrultarak, ‘Sıkayım mı’ dedi. Herhangi bir karşılık vermedik, bu aşamada sanık tetiğe bastı ancak silah ateş almadı. Sanık, geriye çekilip silahla bir şeyler yaptı. Akabinde silahı traktöre doğrulttu ve seri bir şekilde ateş etti. Mermiler sağ bacağıma isabet etti yere düştüm. Sanık peşinden kardeşimin göğüs hizasına hedef alarak bir kez daha seri şekilde ateş etti. Traktörde çifte ya da başka bir silah yoktu.”

Emniyet yetkilileri, MP-5 marka silahların seri ateş yapabilen otomatik silah statüsünde bulunması nedeniyle ruhsat karşılığında vatandaşa satışının bulunmadığını bildirdi. Emniyet önünde halka silah dağıtanların olup olmadığı, eğer varsa ne amaçla silah dağıtıldığı ise bilinmiyor.