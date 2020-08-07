Çin’de yurt içi uçuşlarda yüz tanıma sistemi

Çin’in güneyindeki Guangdong eyaletindeki Guangzhou kentinin Baiyun Havalimanı, yurt içi uçuş yolcuları için bir yenilik olarak yüz tanıma sistemi başlattı.

Fotoğraf: Guangzhou Baiyun International Airport

Çin Radyosu’nun haberine göre, havalimanında, bundan böyle bir kimlik kartı gösterdikten sonra yolcu, yüzünü tanıtarak uçuş kaydı yaptıracak, bagajını verecek, güvenlik kontrolünden geçecek ve uçağa binişi için kontrolden de geçebilecek.

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Baiyun Havalimanı’nın bilişim bölümü yöneticisi Yang Hongyu, bu hizmetin her bir yolcu için uçağa biniş sürecinin tümünde kimliğini belirlemek için sadece yüzünü kullanabilmesini sağlayacak bir veri tabanı oluşturacağını bildirdi.

Sistem, yolcuların yüz çizgilerine ilişkin verileri çıkarıp onları güzergahları ile eşleştiriyor.

Yang, sistemin insana bağlı olan veya göz ve el yordamıyla yapılan kontrolü azaltıp otomatik kontrol yoluyla etkinliği artırdığını; dolayısıyla genel anlamda güvenlik düzeyini yükselttiğini belirtti.

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Covid-19 salgınının dizginlenmesinden sonra Çin’de hava trafiğinin de hızla canlandığı biliniyor.