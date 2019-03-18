Çin yeni beyaz kitap yayınladı: Sincan’da 12 bin 995 tutuklama

Çin, 2014 yılından beri Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde 12 bin 995 ‘terörist’i tutukladığını duyurdu. İnsan hakları savunucuları, bu verinin Çin’in baskıcı tutumunu arttırdığının somut göstergesi olduğunu vurguladı.

Çin’in Sincan’daki baskıcı tutumu 2015’te İstanbul’da protesto edilmişti. (Reuters)

Çin Devlet Konseyi, çoğunluğunu Uygur Türklerinin oluşturduğu 1 milyonu aşkın Müslümanın yaşadığı bölgedeki ‘terörle mücadele’ çalışmalarının anlatıldığı bir beyaz kitap yayınladı. Konsey tarafından önemli başlıklara değinilen bir resmi belge olan beyaz kitapta, son beş yılda 12 bin 995 kişinin tutuklanmasının yanı sıra 1588 ‘terör örgütü’nün dağıtıldığı, 2052 patlayıcı maddenin ele geçirildiği vurgulandı. Belgede ayrıca bölgede yasak olan ibadet faaliyetlerinden dolayı 30 bin 645 kişinin ceza aldığı ve yine yasak olan 345 bin 229 dini içerikli belgeye el konulduğu belirtildi.

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İnsan hakları savunucuları, Sincan’da halkın sistematik olarak tutuklandığını, baskının her geçen gün arttığını, ‘eğitim kampı’ adı altında toplama kamplarına yollandığını savundu.

Uluslararası Af Örgütü için çalışan araştırmacı Patrick Poon ise “Sıradan insanlar terörist olarak, aşırı uç grupların üyeleri olarak damgalanmamalı. Kamplara yollanmamalı. Bu beyin yıkamaktan başka bir şey değil” dedi.