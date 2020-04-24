Çin virüsün kaynağı hakkında uluslararası soruşturma yapılmasını reddetti

Çin corona virüsünün kaynağının incelenmesine yönelik uluslararası ve bağımsız bir soruşturma yapılması talebini reddetti.

Fotoğraflar: Reuters

BBC’nin haberine göre, Çin’in üst düzey diplomatlarından Chen Wen böyle bir soruşturma talebinin siyasi amaçlar içerdiğini, dikkatleri Çin’in virüsle mücadelesinden uzaklaştıracağını söyledi.

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Diplomat ayrıca soruşturmanın kaynakların boşa harcanmasına neden olacağını ve hiçbir işe yaramayacağını savunarak, ülkesine eleştirilerin ‘Çin’e karşı derin bir önyargıdan’ kaynaklandığını söyledi.

Chen virüsün kaynağı hakkında birçok dedikodu çıktığını ancak böyle yanlış bilgilerin ‘politik bir virüs gibi’ olduğunu ve virüsün en az kendisi kadar tehlike arz ettiğini belirtti.