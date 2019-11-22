Çin ve IMF, küresel ticaretin korunması için anlaştı

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve Uluslararası Para Fonu (IMF) Direktörü Kristalina Georgieva uluslararası ticaret sistemini ‘korumacılık politikaları’*nın oluşturduğu risklerden korumak üzere anlaştı.

Fotoğraf: Reuters

Jinping, çok taraflı serbest ticaretin çeşitli zorluklarla karşı karşıya kaldığını ve uluslararası topluluğun IMF’den yüksek beklentileri olduğunu belirtti.

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Çin’in, korumacılık politikalarına karşı olduğunu vurgulayan Jinping, “Umarım IMF küresel ticaret sisteminde aktif bir rol oynamaya, eşit ve açık küresel finans piyasasının korunmasına ve uluslararası düzenin gelişimine destek olmaya devam edecek” dedi.

* Korumacılık, bir ülkenin yerli üreticisinin (sanayi ve tarım) dış rekabet karşısında korunmasını savunan görüşlere dayanan dış ticaret politikasıdır. Korumacılık uygulamasının başlıca araçları gümrük tarifeleri, kotalar, sübvansiyonlar, katlı kur uygulamaları ve ithalat yasaklarıdır.