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Yaramazlara biraz batar!

Çin: Türk dışişleri ‘terörist güçler’le mücadelemizi desteklediğini açıkladı

Çin, Türkiye’yi çoğunluğu Müslüman Uygur halkının yaşadığı Sincan’da faaliyet gösteren ‘teröristler’e karşı mücadelesini destekleme çağrısı yaptı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal’ın da Çin’in ulusal birliğini koruma ve ‘terörist güçlerle’ mücadele çabasını desteklediğini ifade ettiği bildirildi.

Fotoğraf: Reuters

Çin, Uygurların ağırlıkta olduğu Sincan’da ‘aşırılıkçılıkla mücadele için eğitim merkezi’ diye nitelediği birimler kurdu. Pekçok Batı ülkesi bu merkezleri toplama kampı olarak görürken Pekin’e yönelik eleştiriler de giderek artıyor.

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Türkiye ise Sincan’daki durumdan dolayı endişe dile getiren tek Müslüman ülke. Ankara son olarak şubat ayında Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi’nde de durumu eleştirmişti.

Reuters’ın haberine göre Çin Dışişleri Bakanlığı’ndan dün yapılan açıklamada Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal’la Pekin’de bir araya gelen Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin’in Türkiye ile ilişkilerine son derece önem verdiğini söyledi.

Bakanlığın açıklamasında Wang’ın ‘Çin’in Türkiye’nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne her zaman saygı duyduğunu ve Türk tarafının ulusal güvenlik ve istikrarı koruma çabalarını desteklediğini’ söylediği belirtildi: “Türk tarafının da Çin’in ulusal egemenliği ve güvenliği sağlama konusundaki temel çıkarlarına saygı göstermesi ve Çin’in ‘Doğu Türkistan’ terörist güçleriyle mücadele etme ve iki ülke arasındaki stratejik işbirliğini koruma çabalarını desteklemesi bekleniyor.”

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Açıklamada Önal’ın Türkiye’nin Çin’in ulusal birliğini koruma ve ‘terörist güçler’le mücadelesini desteklediğini ifade ettiği de belirtildi.

Çin, Sincan’da son yıllarda yapılan saldırıların çoğundan Doğu Türkistan İslam Hareketi adını verdiği bir grubu sorumlu tutuyor. Ancak pek çok diplomat ve uzman böyle bir grubun var olup olmadığı konusunda soru işaretleri bulunduğunu ifade ediyor.

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