Çin turistlerin telefonuna yazışmaları kaydeden ‘ajan’ uygulama yüklüyormuş

Çin’in Sincan bölgesine giriş yapan turistlerin cep telefonlarına yazışma ve diğer bilgileri toplayarak yerli otoritelerle paylaşan ajan uygulama yüklediği ortaya çıktı. Sınır görevlileri turistlerin telefonlarını pasaport kontrolünde teslim alarak uygulamayı bizzat yüklüyor.

Görsel: Nico Teitel

Motherboard, ABD’li New York Times, İngiliz The Guardian, Alman Süddeutsche Zeitung ve Alman devlet radyosu NDR’nin işbirliğiyle gerçekleşen araştırma Çin’in yerel Müslüman nüfusu baskılamak için sınırdan giren yabancıların telefonlarına sınır güvenliği tarafından uygulama yüklendiğini ortaya çıkardı.

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Avrupalı gazetecilerin telefonuna da yüklediler

Çin’de sınırı geçen bir turist Süddeutsche Zeitung ve Motherboard’a telefonuna yüklenen uygulamanın bir kopyasını gönderdi ve sonrasında Süddeutsche Zeitung haber ekibi de sınırdan geçmeye çalıştığında aynı uygulama bu basın mensuplarının da telefonlarına yüklendi.

The Guardian’da yer alan habere göre Android yazılımın yüklenmesi için fiziksel olarak telefona erişimek gerekiyor bu yüzden de sınırdan giriş yapan kişilerin telefonlarına bu uygulama sınır güvenlik görevlileri tarafından yükleniyor. Yazılım e-mailleri, yazışmaları, rehberdeki bilgileri ve telefon sahibinin hareketlerini kayıt altına alıp Çinli otoritelerle paylaşabiliyor.

Sakıncalı içerik listesinde Japon metal grubunun şarkısı var

Yazılım yüklendiği telefonlarda El Kaide’den IŞİD’e terörle bağlantılı içeriklerini aramakla kalmıyor, Tayvan’la ilgili metinleri, Kuran ayetleri, Ramazan’da oruç tutulup tutulmadığına ilişkin bilgiler, Tibet’e ilişkin bilgiler, Dalai Lama’nın eserleri ya da Japon bir metal grubunun ‘Unholy Grave’ adlı şarkısı bile ‘sakıncalı içerik’ listesinde olması nedeniyle otoritelere iletiliyor.

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Uygulama adını Çince ‘bal toplayan arı’ gibi bir sözden alıyor

Görsel: Süddeutsche Zeitung

Kişilerden kanunsuzca bilgi toplayan bu uygulamanın adı ise Fēng cǎi. Doğrudan başka bir dile çevirisi olmayan bu sözcükler ‘bal toplayan arılarla’ ilişkili. Guardian’ın konuştuğu ve bu yıl Çin’e giden bir turist, telefonuna bu uygulamanın yüklendiğini görünce şaşırmış. Turistler araştırma yapan yayınlara telefonlarına bu uygulamanın gizlice yüklendiğini, kendilerine bununla ilgili bir bilgi verilmediğini söyledi.

Mahremiyet haklarını savunan Britanya merkezli sivil toplum kuruluşu Privacy International’dan Edin Omanović araştırmanın bulguları için “Yanlış bir uygulama veya makaleyi telefonunuza indirdiğinizde kendinizi tecrit kampında bulabildiğiniz bir ülke için bu çok tehlike arz eden bir durum” değerlendirmesini yapıyor.

Motherboard vice.com’da yer alan habere göre İnsan Hakları Gözlem Örgütü Çin kıdemli araştırmacısı Maya Wang ise konuya ilişkin şunları söyledi: “Bu uygulama Sincan’da kitlesel gözetlemenin nasıl her köşeye sirayet ettiğine dair yeni bir kanıt teşkil ediyor. Zaten Sincan bölgesindeki vatandaşların – özellikle de Türki Müslümanların – her daim çok boyutlu bir gözetleme altında olduğunu biliyoruz. Fakat bu yeni bulgular yabancıların bile böyle kitlesel ve kanunsuz bir gözetlemeye tabi tutulduğunu gösteriyor.”