Çin: Tüm şehirlerimize 5G’yi ulaştırdık

Çin Endüstri ve Enformasyon Teknolojisi Bakanlığı bu yıl içinde yaklaşık 580 bin adet 5G baz istasyonu inşa edildiğini bildirdi.

Fotoğraf: Reuters

Çin Ulusal Radyosu’nun haberine göre, bakanlığın sözcüsü Wen Ku, vilayet düzeyindeki tüm kentlerin bundan böyle 5G şebekesi kapsamında olduğunu belirtti.

Reklam

Sözcü, ülkenin bu yıl 5G şebekesinin geliştirilmesi sürecine ivme kazandırıldığını, şebekenin geliştirilmesiyle birlikte bir dizi farklı 5G uygulamasının da teşvik edildiğini ifade etti.

Çin’de bu yılın ilk 11 ayında piyasaya sürülen 5G cep telefonu sayısı 144 milyona ulaştı.

Şu anda Çin’de 5G teknolojisine uyumlu 199 yeni model bulunuyor.