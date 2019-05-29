Çin ticaret savaşında ABD’yi nadir elementlerle vuracak

Çin’in ABD ile ticaret savaşında yüksek teknolojili tüketici elektroniğinden askeri ekipmanlara kadar her şeyde kullanılan nadir elementleri misilleme olarak kullanmaya hazır olduğu bildirildi.

Çin gazetelerinde yer alan haberlere göre, Çin Devlet Başkanı Şi Jinping’in geçen hafta nadir elementler tesisini ziyaret etmesi, Çin’in ABD’ye nadir element ihracatçı pozisyonunu ticaret savaşında avantaj olarak kullanacağı yönündeki spekülasyonları artırdı.

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Nadir elementler, yüksek teknolojili tüketici elektroniğinden askeri ekipmanlara kadar her şeyde kullanılan 17 kimyasal element grubu. Ticaret savaşının bir sonucu olarak bu elementlerin değerlerinin artması ihtimali, Şi’nin ziyaret ettiği şirket de dahil olmak üzere üreticilerin hisse fiyatlarında keskin bir artışa neden oldu.

Çin’in resmi People’s Daily gazetesi, ‘ABD Çin’in misilleme yapma kapasitesini küçümseme’ başlıklı yazısında “Nadir elementler, Çin’in ABD’nin sebepsiz yere uyguladığı baskıya karşı koyması için karşı silah haline gelecek mi? Bu soruya verilecek cevap bunun sır olmadığı” dendi.

Yazıda ayrıca şu göüşe yer verildi: “ABD tarafına Çin tarafının gelişme haklarını ve çıkarlarını koruma kapasitesini küçümsememesini tavsiye ediyoruz. Sizi uyarmadığımızı söyleme.”

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Reuters’ın haberle ilgili notuna göre, “Sizi uyarmadığımızı söyleme” ifadesi genellikle yalnızca Çin resmi medyası tarafından rakiplerini ciddi anlaşmazlık noktaları konusunda uyarmak için kullanılıyor.