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Yaramazlara biraz batar!

Çin, Tayvan’a F-16 satan ABD’li şirkete ‘içişlerine karıştığı’ için yaptırım uygulayacak

Çin, Tayvan’a ABD yapımı silahların satışını üstlenen Lockheed Martin şirketine yaptırım getirmeye hazırlanıyor.

Lockheed Martin’in ABD donanmasında kullanılan F-35B model uçağı (Fotoğraf: Reuters)

Lockheed Martin, Türkiye’nin almayı planladığı ancak Rus S-400 savunma sistemini satın aldığı için temin edemediği F-35 savaş uçaklarını da üreten şirket.

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ABD’li şirket, Tayvan’ın Patriot hava savunma füzelerinin 620 milyon dolarlık yenileme projesinin ana üstlenicisi. ABD Dışişleri Bakanlığı, Tayvan’a 8 milyar dolar değerinde F-16 savaş uçağı satılmasını geçen yıl onaylamıştı.

Çin, Tayvan’a ABD yapımı herhangi bir silahın satılmasının Çin’in içişlerine müdahale anlamına geldiğini belirtip karşı çıkarak şirkete yaptırım uygulamaya hazırlanıyor.

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