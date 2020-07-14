Çin, Tayvan’a F-16 satan ABD’li şirkete ‘içişlerine karıştığı’ için yaptırım uygulayacak

Çin, Tayvan’a ABD yapımı silahların satışını üstlenen Lockheed Martin şirketine yaptırım getirmeye hazırlanıyor.
Lockheed Martin, Türkiye’nin almayı planladığı ancak Rus S-400 savunma sistemini satın aldığı için temin edemediği F-35 savaş uçaklarını da üreten şirket.
ABD’li şirket, Tayvan’ın Patriot hava savunma füzelerinin 620 milyon dolarlık yenileme projesinin ana üstlenicisi. ABD Dışişleri Bakanlığı, Tayvan’a 8 milyar dolar değerinde F-16 savaş uçağı satılmasını geçen yıl onaylamıştı.
Çin, Tayvan’a ABD yapımı herhangi bir silahın satılmasının Çin’in içişlerine müdahale anlamına geldiğini belirtip karşı çıkarak şirkete yaptırım uygulamaya hazırlanıyor.