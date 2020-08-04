Çin, Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde ‘bağımsız insan hakları gözlemi’ teklifini reddetti

Çin’in Paris Büyükelçiliği, Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde bağımsız insan hakları gözlemine izin verilmeyeceğini bildirdi.

Fotoğraf: Reuters

AA’nın Çin’in resmi yayın kuruluşu Global Times’a dayandırdığı haberine göre, Paris Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada, Fransa’nın Sincan’daki Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlalleri iddialarının incelenmesi için Birleşmiş Milletler (BM) liderliğinde bir gözlemci heyetinin bölgeye gönderilmesi teklifine yanıt verildi.

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Açıklamada, gözlemci heyeti gönderilmesi tekliflerinin, ülkelerin iç işlerine müdahale hilesi olarak kullanıldığı vurgulanarak, Uygur bölgesinde bağımsız insan hakları gözlemi teklifinin kabul edilmeyeceği belirtildi.

Bu adımın adalet getirmeyeceğine ve iddiaları körükleyeceğine işaret edilen açıklamada, ‘uluslararası bağımsız gözlemin’ adaletin sağlanmasını değil söylentileri teşvik edeceği kaydedildi.

‘Bölge tasvir edilenden farklı’

Açıklamada, insan hakları gözlemi yapılmasını teklif edenlerin Uygur Türklerine önem vermediği, sadece Çin’i karalamayı ve sorun çıkarmayı amaçladığı ifade edildi.

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Çin’in, Uygur bölgesini ziyaret etmek ve öğrenmek isteyenleri memnuniyetle karşıladığı belirtilen açıklamada, İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet’in bölgeyi ziyaretinin her zaman mümkün olduğu ve Bachelet’in böyle bir varsayımda bulunmak yerine eşit şartlarda iletişim kurmasının memnuniyetle karşılanacağı aktarıldı.

Açıklamada, 2018’den bu yana bölgeyi 1000’den fazla diplomat, uluslararası organizasyon, gazeteci ve dini liderin ziyaret ettiği ve bölgenin tasvir edilenden farklı olduğu iddia edildi.

Fransa dışişleri bakanından ‘kampların kapatılması’ çağrısı

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlallerinden endişe duyduklarını belirterek, Çin’de Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde ‘eğitim merkezi’ adı altında faaliyet gösteren kampların kapatılması çağrısında bulunmuştu.

Le Drian, Uygur Türklerine yapılan muamelelerin kabul edilemez olduğunu ve bunları kınadıklarını vurgulayarak, Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ne uluslararası gözlemcilerin derhal girmesine izin vermesi gerektiğini söylemişti.