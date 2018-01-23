Çin, Sincan Uygur bölgesinde sınırı korumak için ‘Büyük Duvar’ inşa edecek

Çin, ülkenin batısında şiddet olaylarına sahne olan Sincan Uygur bölgesinin sınırlarına, dışarıdan gelebilecek militanların sızmasını engellemek amacıyla bir ‘Büyük Duvar’ inşa edeceğini açıkladı.

Reuters’ın aktardığına göre haber resmi medyada Sincan valisinin açıklaması olarak bugün yer aldı.

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Son birkaç yılda Sincan’da çoğunluğu Müslüman Uygur azınlık ile çoğunluktaki Han Çinlileri arasındaki şiddet olaylarında yüzlerce insan hayatını kaybetti.

Çin, Sincan’daki şiddet olaylarından İslamcı militanları ve ayrılıkçıları sorumlu tutarken, bunların ülke dışındaki başka gruplarla ilişkili olduğunu savunuyor.

İnsan hakları grupları ve sürgündeki Uygurlar ise olayların nedeninin Çin’in kültürel ve dini baskılarının yarattığı öfke olduğunu söylüyor.

Devlet gazetesi China Daily’nin haberine göre Sincan Valisi Şohrat Zakir, bölgenin sınırında bir ‘Büyük Duvar’ inşası için önlemleri hızlandıracaklarını söyledi.

Vali, “Toplum güvenliği yönetiminde hiçbir açıklık ya da kör nokta kalmaması ve önemli bölgelerin kesin güvenlik altında olması için elimizden gelen her şeyi yapacağız” dedi.

Bölge parlamentosunun açılışında konuşan Zakir, sınır boyunca karayolları ve diğer altyapının da yenileneceğini söyledi.

Bölgede bir yıl önce meydana gelen olaylar üzerine, tüm nüfusun DNA ve biyometrik bilgilerinin derlenmesi gibi çok ağır güvenlik önlemleri alınmasından bu yana Sincan’da fazla büyük olay yaşanmadı.