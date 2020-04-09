Çin, ‘sessiz taşıyıcılar’ denen vakaları kontrol etmenin yolunu arıyor

Çin, ‘sessiz taşıyıcılar’ denen semptomsuz vakaların salgında ikinci bir dalga yaratmasını önlemek için yeni önlemler açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Çin yurt dışından gelen vakaların önüne geçmeye çalışmanın yanı sıra öksürük ve ateş gibi klinik belirti vermeyen taşıyıcı vakaları da önlemeye çalışıyor.

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Çin dün 56 asemptomatik vaka bildirirken, 1 Nisan’dan itibaren günlük yayınlanmaya başlayan asemptomatik vaka sayılarında toplam sayı 657’ye yükseldi.

Çin’de belirti göstermeyen vakaların kontrolünü sağlayabilmek için kabinenin açıkladığı önlemler arasında sağlık kuruluşlarının semptomsuz vakaları tespit ettikleri andan itibaren iki saat içinde bildirmek zorunda olmaları yer alıyor.

Kurallara göre sağlık kuruşları vakayı bildikten sonra, yerel yönetimler vakayla yakın temasa geçmiş herkesi 24 saat içerisinde tespit etmeli.

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Karantina süresi işleyecek

Semptomsuz hastalar 14 gün boyunca karantina altında kalacak ve belirti göstermeye başlarlarsa doğrulanmış vaka olarak sayılacak. Onlarla yakın temasta bulunmuş kişiler de iki hafta karantinada kalmak zorunda.

Çin’de kullanılan mesajlaşma uygulaması WeChat’e bu haftanın başında insanların trende ya da uçakta daha sonra doğrulanmış vakaya dönüşen asemptomatik bir taşıyıcının yanında oturup oturmadıklarını kontrol edebilecekleri bir özellik getirildi.

Çin, dün 63 yeni doğrulanmış vaka bildirdi ve toplam vaka sayısı 81 bin 865’e yükseldi. Çin’de yeni bildirilen vakaların 61’ini yurt dışından gelen vakalar oluşturuyor.