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Yaramazlara biraz batar!

Çin sağlık komisyonu: ‘Corona’ ölümlerinin yüzde 80’inde hastalar 60 yaş üzeri

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu ülke genelinde corona virüsünden ölüm oranının yüzde 2.1 olduğunu açıkladı. Salgının merkezi olan Hubei bölgesinde ise bu oran yüzde 3.1.

Fotoğraf: Reuters

Ölümlerin yüzde 97’si Hubei bölgesinde yaşandı. Corona virüsünden kaynaklanan 425 ölümün yüzde 80’inde hastalar 60 yaşın üzerindeydi. Yüzde 75’inin ise altta yatan bir başka hastalığı vardı. Ölenlerin üçte ikisi ise erkekti.

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Hubei bölgesinde ölümlü vakaların sayısının çok olması ağır hastaların sayısına ve başta hastaları tedavi etmek için hastanelerde yeterli yatak bulunamamasına bağlandı.

Bir hastanın tamamen iyileşmesi için gereken sürenin ortalama dokuz gün olduğu ifade edilen açıklamda Hubei bölgesindeki hastaların durumunun daha ağır olması sebebiyle iyileşme sürecinin 20 günden fazla sürebildiği belirtildi.

Çin’de şimdiye kadar kesinlemiş 20 bin 438 corona virüsü vakası bulunuyor. Hastalıktan hayatını kaybedenlerin sayısı şu ana kadar 427.

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