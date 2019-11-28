Diken

Yaramazlara biraz batar!

Çin piyasanın yabancı sermayeye erişimini artıracak

Çin Devlet Konseyi, gümrük vergisi dışı engellerin azaltılacağını ve piyasanın yabancı sermayeye erişiminin artırılacağını açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Şinhua haber ajansında yer alan haberde Pekin’in ihracat kontrol sistemi kurmak için çabalarını artıracağı da belirtildi.

Reklam

Çin’in dış ticaret değerleri ABD ile ‘gümrük savaşları’ ve taleplerdeki düşüş nedeniyle ihracatta yıllık yüzde 3.2, ithalatta yıllık yüzde 8.5 daralmıştı.

ABD, Çin’den ithal ayakkabı, akıllı saat ve televizyon da dahil olmak üzere 125 milyar dolar değerindeki çeşitli üründen yüzde 15 ek gümrük vergisi almaya başlamış, Çin de ham ABD petrolü dahil bazı ürünlere yeni gümrük vergileri getirmişti.

Çin, ABD ile kademeli bir ticaret anlaşmasına en kısa sürede varmayı ümit ediyor

Trump: Çin lideri ile Şili’de görüşene kadar büyük ihtimalle bir ticaret anlaşması imzalanmayacak

Çin, ABD’yi ‘ticaret savaşı’ nedeniyle dava etti

SON HABERLER

Büyükada davasında savcı ‘terör’ cezası istedi

İstanbul Büyükada’da 5 Temmuz 2017’deki bir atölye çalışması sırasında gözaltına alınan ve haklarında dava açılan insan hakları savunucularının yargılandığı davada savcı, esas hakkındaki mütalaasını bildirdi. İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanıklar Taner Kılıç, Günal Kurşun, İlknur Üstün, Nalan Erkem ve Nejat Taştan katıldı.

Azez’e havan ve roketli saldırı: Üç yaralı

Kilis’in karşısında bulunan Suriye’nin Halep kentine bağlı Azez ilçesine YPG kontrolündeki Tel Rıfat bölgesinden gece geç saatlerde düzenlenen havan ve roketli saldırıda üç sivil yaralandı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...