Çin piyasanın yabancı sermayeye erişimini artıracak

Çin Devlet Konseyi, gümrük vergisi dışı engellerin azaltılacağını ve piyasanın yabancı sermayeye erişiminin artırılacağını açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Şinhua haber ajansında yer alan haberde Pekin’in ihracat kontrol sistemi kurmak için çabalarını artıracağı da belirtildi.

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Çin’in dış ticaret değerleri ABD ile ‘gümrük savaşları’ ve taleplerdeki düşüş nedeniyle ihracatta yıllık yüzde 3.2, ithalatta yıllık yüzde 8.5 daralmıştı.

ABD, Çin’den ithal ayakkabı, akıllı saat ve televizyon da dahil olmak üzere 125 milyar dolar değerindeki çeşitli üründen yüzde 15 ek gümrük vergisi almaya başlamış, Çin de ham ABD petrolü dahil bazı ürünlere yeni gümrük vergileri getirmişti.