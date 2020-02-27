Çin, Pakistan’da 100 bin ördek ‘konuşlandıracak’: Amaç çekirgelerle mücadele

Çin, mahsülleri yiyen çekirgelerle başı dertte olan komşusu Pakistan’da 100 bin ördek ‘konuşlandıracak.’

Fotoğraf: pressfrom.info/uk (temsili)

Çin hükümeti, bu hafta, ay başında, çekirge sayısının son 20 yılın en yükseğine ulaşması nedeniyle acil durum ilan eden Pakistan’a tarım uzmanlarını yollamıştı. Ülkeye gidip durumu yerinde inceleyen Çinli uzmanlar, bir ördeğin günde 200’e yakın çekirgeyi yiyebildiğini, böcek ilaçlarından bile daha etkili olduklarını belirterek çareyi Pakistan’a ördek yollamakta bulduklarını açıkladı.

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Çin’in Ciciang eyaletinin tarım bilimleri akademisinde görevli araştırmacılardan Lu Lici, ‘biyolojik silah’ olarak nitelediği ördeklerin etkili bir çözüm olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti: “Tavuklar günde 70 tane çekirge yiyebilir. Ördekler ise bunun üç katını. Ayrıca ördekler gruplar halinde dolaştıkları için kontrol etmek daha kolay.”

Lu, birkaç ay içinde Çin’de bir pilot bölge seçip deneme yapılacağı sonrasında da ördeklerin Pakistan’ın çekirge istilasından en çok etkilenen Belucistan, Pencap ve Sind eyaletlerine yollanacağını söyledi.

Çin, 2000’de Pakistan’a 30 bin ördek yollamıştı. Çekirge istilası sadece Pakistan’da değil Doğu Afrika’da da büyük sorun. Somali, ay başında ulusal acil durum ilan etti.