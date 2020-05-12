Çin medyası: Wuhan nüfusunun tamamına ‘corona’ testi yapılacak

Çin medyası, Covid-19 salgının başladığı Wuhan şehrinin tüm nüfusuna test yapılacağını duyurdu.

Fotoğraf: Reuters

Wuhan’da geçen pazar günü 35 günün ardından ilk kez yeni bir vaka bildirilmiş, dün de beş vaka daha kayda geçmişti.

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76 günlük karantinanın ardından 8 Nisan’da şehirde yaşayanların ilk kez dışarı çıkmasına izin verilmişti. O günden bu yana katı şekilde uygulanan tebdirler kademeli olarak kaldırılmaya devam ediyor.

Şehirde uygulanan katı tecrit önlemlerine rağmen yeni vaka bildirilmesi endişelere yol açtı.

Paper gazetesinin haberine göre 11 milyonluk nüfusun tamamına ‘corona’ testi yapılacak. Yetkililere gönderilen yazıyla 10 gün içinde testlerin tamamlanması istendi. Ancak testlere ne zaman başlanacağına dair bilgi verilmedi.