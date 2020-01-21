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Yaramazlara biraz batar!

Çin mahkemesi rüşvet almakla suçlanan eski Interpol başkanına 13.5 yıl hapis cezası verdi

Çin mahkemesi, rüşvet almak ve resmi görevlerini kötüye kullanmakla suçlanan Interpol’ün eski başkanı Meng Hongvey’e 13.5 yıl hapis cezası verdi. Meng ayrıca 2 milyon yuan (1 milyon 717 bin TL) para cezasına çarptırıldı.

Fotoğraf: Reuters

Eşinin 2018 sonlarında, Çin’e gitmesinden bu yana kendisinden haber alınmadığını bildirmesinin hemen ardından, Fransa merkezli Interpol Meng’in başkanlık görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.

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Geçen yıl temmuz ayında kendisine yönelik suçlamaları kabul eden Meng, kuzeydeki Tianjin kentindeki mahkemede kararı temyize götürmeyeceğini açıkladı.

Çin’de iktidardaki Komünist Parti geçen yıl mart ayındaki soruşturmasında, Meng’in ‘yüksek‘ miktarda devlet fonu harcadığı, yetkisini kötüye kullandığı ve parti kararlarına uymadığı sonucuna vardığını ifade etmişti.

Mahkeme, Meng’in 14.46 milyon yuandan fazla rüşvet aldığını ve 2005 ile 2017 arasında kamu güvenliği bakanlığı ve sahil güvenlik alanındaki önceki görevlerini kötüye kullandığını açıkladı.

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