Çin liderini ‘yarasa adam’ olarak betimleyen afişler ‘ırkçı’ diye tepki çekince kaldırıldı

İsveç’in başkenti Stockholm’deki bir lokanta, duvarını süsleyen, Çin Devlet Başkanı Şi Jinping’i ‘yarasa adam’ olarak betimleyen ve bu adı taşıyan sanat eserini ‘ırkçı’ olduğu gerekçesiyle gelen tepkiler nedeniyle kaldırdı.

Fotoğraflar: Instagram

‘Riche’ adlı restoranın duvarındaki afişlerde, Çinli lider, yarasa kulakları ve kırmızı dudaklı olarak resmedilmiş. Yarasa betimlemesinin, corona virüsünün geçen yıl ilk olarak görüldüğü Çin’e ve yarasalardan insanlara bulaştığına dair teze gönderme yaptığı konusunda afişleri gören hemen herkes hemfikir.

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Tepki gösterenlerden biri ‘Bryanboy’ adını kullanan Filipinli, Instagram’da şunları yazdı: “Siparişi verene kadar duvarlardaki büyük posterleri fark etmedik. Şi Jinping’in yarasa kulaklı resminin altına ‘Yarasa adam’ yazılmıştı. Bu ırkçılık gerçekten çok can sıkıcı ve moral bozdu. Covid-19 ortaya çıktığından beri Asyalılar dünyanın birçok yerinde ırkçı saldırılara maruz kalıyor. Düşünsenize yegane Asyalılar ben ve arkadaşımdık. Asya kökenli iki garson vardı. Onlar İsveç vatandaşıymış. Çinli arkadaşımın yüzüne bakmakta zorlandım.”

Restoran yönetimi, çoğu kişinin ırkçı diye nitelediğini ve rahatsız olduğunu söylediğini duyurduğu eseri kaldırdıktan sonra özür diledi: “Irkçı bir yaklaşıma destek vermemiz ya da sıcak bakmamız söz konusu olamaz. İncittiğimiz herkesten özür dileriz.”

‘Iron Art Works’ adını kullanan sanaçı da Instagram hesabında şu paylaşımı yaptı: “Amacım Şi ve Çin Komünist Partisi’yle dalga geçmekti asla ırkçı bir yorum yapmak ve insanları incitmek değildi.“