Çin İstanbul başkonsolosu: ‘Corona’ sebebiyle ölenlerin sayısı 362’ye yükseldi

Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cui Wei, corona virüsü salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının 362’ye ulaştığını söyledi.

Fotoğraf: DHA

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan virüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının 361’e yükseldiğini, ülkede sadece pazar günü 57 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

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DHA’nın haberine göre, İstanbul’da bir otelde basın mensuplarıyla bir araya gelen başkonsolos, virüs şüphesi bulunanların sayısını 17 bin 335, hastaneden taburcu olanların sayısını ise 21 bin 558 olarak açıkladı.