Çin: İnsan genetiği üstündeki deney kabul edilemez

Çin hükümetinin DNA’ları değiştirilmiş bebeklerle ilgili yapılan çalışmalara durdurma talimatı verildiği öğrenildi.

Çin’de dünyanın ‘genetik tasarımlı’ ilk bebeklerinin doğduğu öne sürülmüş, Şenzenli araştırmacı He Jiankui, tüp bebek tedavisi yöntemiyle dünyaya gelen ikiz kız bebeklerin DNA’larını geliştirilen ‘yeni ve etkin’ bir yöntemle değiştirdiğini duyurmuştu.

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Çin Bilim ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Şu Nanping, devlet televizyonu CCTV’ye yaptığı açıklamada bakanlığın söz konusu işleme sert bir şekilde karşı olduğunu açıkladı. Şu, DNA değişikliği işlemini uygulayan ekibin eylemlerinin ‘illegal’ ve ‘kabul edilemez’ olduğunu vurguladı ve haklarında bir soruşturma başlatıldığını belirtti. Ancak Şu, söz konusu işlemle ilgili olarak atılan somut adımlardan ise bahsetmedi.

Şu ayrıca, araştırmacı He Jiankui’nin deneyinin ‘etik ve ahlaki sınırları geçtiğini’ söyledi.

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Bilim insanları DNA değişikliği sürecinin hala çok erken olduğunu söylüyor.