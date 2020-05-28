Çin hükümeti, Hong Kong’da uygulanacak ‘ulusal güvenlik yasası’nı kabul etti

Çin Ulusal Halk Kongresi, Hong Kong’da uygulanacak ulusal güvenlik yasasını kabul etti.

Fotoğraf: Reuters

AA’nın haberine göre, yaklaşık 5 bin delegenin katılımıyla başkent Pekin’de düzenlenen Ulusal Halk Kongresi ve Halk Siyasi Danışma Konferansı’nın yıllık toplantılarının kapanış oturumunda yasa 2 bin 878 oyla kabul edildi.

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Muhalifler tutuklanabilir

Yasa Çin merkezi hükümetini yıkma, isyana teşvik, vatana ihanet, terör ile ulusal güvenliği tehlikeye atan fiil ve etkinliklerin yasaklanmasını içeriyor. Çin ulusal marşına saygısızlık yapılması da suç kapsamına alınıyor.

Hong Kong yerel meclisinin onayı gerekmeksizin yürürlüğe girecek yasayla, Çin medyası tarafından ‘vatan haini’ olarak yansıtılan muhalif gazeteci ve aktivistlerin de yargılanmalarının önü açıldı.

‘Özerkliğe tehdit yok’

Öte yandan Batılı ülkelerin eleştirilerine rağmen, Pekin’in desteklediği Hong Kong hükümeti, eyaletin özerkliğine herhangi bir tehdit olmadığını ve yeni yasayla dikkatlice ilgilenileceğini belirtmişti.

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Hong Kong Genel Sekreteri Matthew Çeung, yasa “Toplantı ve konuşma özgürlüğünü etkilemeyecek ve şehrin finans merkezi olarak statüsünü etkilemeyecek” demişti.

‘ABD’nin özel statüsünü hak etmiyor’

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, dün yasanın Hong Kong’un özerkliğine ciddi zarar verdiğini belirmiş, Hong Kong’un artık ABD yasaları altında özel statüyü hak etmediğini söylemişti.

ABD Başbakanı Donald Trump da geçen hafta yasa kabul edilirse ABD’nin ‘sert bir cevap vereceğini’ duyurmuştu.

240 tutuklama

Yasa tasarı halindeyken dün düzenlenen protestolarda Hong Kong’da 240 kişi tutuklanmıştı.