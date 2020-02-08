Çin: Hayvan ithalatına kısıtlama, ilişkilerimizi etkiler

Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği, Türkiye’nin Çin’den hayvan ithalatını durdurmasının ilişkileri olumsuz etkileyeceğini bildirdi.

Fotoğraf: Reuters

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, Wuhan kentinde geçen yılın aralık ayında ortaya çıkan corona virüsü nedeniyle 723 kişinin hayatını kaybettiğini, virüsten etkilenenlerin sayısının da 34 bin 546’e yükseldiğini duyurmuştu.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin’den her türlü canlı-cansız hayvan, hayvansal ürünler ve yan ürünlerinin ithalatının geçici bir süre durdurulduğunu açıklamıştı.

Büyükelçiliğin internet sitesinde yer alan açıklamada, ‘kararın şaşkınlıkla karşılandığı, ciddi endişe duyulduğu ve şiddetle karşı çıkıldığı’ ifade edildi. Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) Çin’e ticari sınırlamalar getirilmesini desteklemediği, buna karşı çıktığı dile getiren açıklamada, “Türk tarafının söz konusu kararı DSÖ’nün açıklamasının ruhuna aykırıdır” dendi.

‘Ticaret düzenine zarar verecektir’

Açıklamada şunlar kaydedildi: “Şu anda koronavirüsünün söz konusu ürünlerle yayılabileceğini destekleyen herhangi bir kanıt bulunmamaktadır. Söz konusu sınırlama hayata geçirilirse Çin ve Türkiye arasındaki normal ticaret düzenine zarar verecektir. Çin halkı topyekûn çaba sarf ederek salgınla mücadele ederken bu yaklaşım hem halkımızın duygunu incitecek hem de ilişkilerimizi olumsuz yönde etkileyecektir.”

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‘İlişkilerimiz korunsun’

Büyükelçilik, salgının patlak vermesinin ardından Türkiye’nin Çin’i desteklediğini, bunun üstesinden gelmek için işbirliği yapıldığını belirterek söz konusu ithalat sınırlamasının Türkiye’nin önceki tutumuyla çeliştiği dile getirildi.

Açıklamaya şöyle devam edildi: “Türk tarafını objektif ve makul bir şekilde salgına yaklaşmaya, bilimsel ve uygun bir şekilde riski değerlendirmeye, Uluslararası Sağlık Tüzüğü’nün ilgili kuralları ve DSÖ’nün profesyonel ve otoriter tavsiyesine uyumlu olarak, aşırı yanlış tepkiden kaçınmaya, somut adımlar atarak aynı gemide salgına karşı mücadele vermeye ve ikili ilişkilerimizin iyi gidişatını korumaya çağırıyoruz.”