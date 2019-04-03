Çin hapishanesi yapay zekayla mahkumlara göz açtırmayacak

Çin’deki Yançeng hapishanesinde yapay zekayla geliştirilmiş kameralarla mahkumların kaçmasının imkansızlaştırılması amaçlanıyor.

Fotoğraf: South China Morning Post

South China Morning Post gazetesinin haberine göre yüksek güvenlikli hapishanede yapay zeka kullanılacak robotik kameralarla mahkumların her anı gözetlenecek. Normalin dışında bir durum yaşandığında uyarı verilerek gardiyanları harekete geçirilecek.

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Akıllı cezaevi sistemi, kamera ve gizli sensörlerin her hücreye bir ağ şeklinde yerleştirilmesiyle oluşturuluyor.

Habere göre sistem mahkumlar gardiyanlara rüşvet verse bile kaçmasını imkansız hale getirecek.

1600’den fazla mahkumun bulunduğu yüksek güvenlikli hapishanede bazı yüksek statülü mahkumlar da bulunuyor. Bunlardan en ünlüsü ise İngiliz bir işadamını öldürmekten müebbet hapis cezası almış kadın mahkum Gu Kailai. Kailai aynı zamanda Komünist Parti’nin Çongqing il genel başkanlığını yapmış, fakat yolsuzluk, rüşvet ve yetkilerini suistimal etmek suçlarıyla partiden ihraç edilen Bo Xilai’nin de eşi.