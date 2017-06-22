Çin futbolunun ‘beş yıllık kalkınma planı’: 19 yaş altı milli takımı Almanya dördüncü liginde mücadele edebilir 

Çin 19 yaş altı milli futbol takımının 2017/18 sezonunda Almanya dördüncü ligi Regionalliga Südwest’te mücadele edebileceği öne sürüldü.

Bild’in haberine göre, 19 takımın yarışmaya hak kazandığı ligin 20’nci üyesi olması planlanan Çin 19 yaş altı takımıyla oynanacak maçlarda alınan sonuçlar puan tablosuna dahil edilmeyecek.

Çin futbolunun gelişimine katkı sunmayı ve Almanya’nın bu ülkedeki futbolcu pazarına erişimini kolaylaştırmayı amaçlayan projenin beş yıl sürmesi öngörülüyor.

Almanya Futbol Federasyonu Başkan Yardımcısı Ronny Zimmermann, Regionalliga Südwest’te mücadele eden ekiplerin bu fikre sıcak baktığını söyledi.