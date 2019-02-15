Çin, Everest kamp üssünü ‘çöp sorunu’ yüzünden turistlere kapattı

Her yıl binlerce dağcının ziyaret ettiği Everest’in 5 bin 200 metredeki kamp üssü, giderek artan çöp sorunu nedeniyle tırmanış izni olmayan turistlere kapatıldı. Çin dağın Tibet yüzünde, sadece resmi tırmanış izni olanların zirveye çıkmasına izin verileceğini duyurdu.

Fotoğraf: Reuters

Çin’in resmi haber ajansı Şinhua’nın haberine göre otoriteler 8 bin 848 metre yüksekliğindeki Everest’in Çin tarafında tırmanış izni olmayan turistler artık sadece 5 b.in metredeki Rongbuk manastırına kadar çıkabilecek.

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Kirlilik sorunu nedeniyle Everest kamp üssünün tamamen kapatıldığına dair iddia üzerine açıklama yapan Tibet otoriteleri normal turistlerin 5 bin metreye kadar tırmanabileceğini, sadece resmi tırmanış izni olan turistlerin bu noktadan yükseğe çıkabileceğini duyurdu. Açıklamaya göre tırmanış izinleri yılda 300’le sınırlandı.

Bir yetkili, “Bu önlemlerin amacı çevre koruma, bölgede yoksullukla mücadele, dağcılık ve eğitim gibi farklı talepler arasında bir denge kurabilmeyi amaçlıyor” dedi.

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Dünyanın en yüksek zirvesi, son yıllarda ziyaretçi sayısındaki hızlı artışla birlikte ciddi bir çöp sorunu yaşıyor. Birleşmiş Milletler’in geçtiğimiz yıllarda yayınladığı bir rapor Everest’in yüksek rakımlarından yüzlerce ton çöp toplandığını ortaya koymuştu.

Dağın Nepal yüzünde de benzer sorunlar yaşanması sebebiyle Nepal ocak ayında yeni tırmanış kuralları getirmişti. Dağın Nepal yüzünde de ciddi bir çöp sorunu yaşanıyor.