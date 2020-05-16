Çin, erken dönem ‘corona’ numunelerini yok ettiğini kabul etti: Güvenlik için

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu yetkilisi Liu Dengfeng, Covid-19 salgını henüz erken aşamadayken, bazı yeni tip corona virüsü numunelerinin yok edilmesi talimatı verildiğini söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Başkent Pekin’deki basın toplantısında konuşan Liu, ‘biyogüvenlik’ sebebiyle verilen bu talimatın sadece ‘yetkisi olmayan’ laboratuvarlara gittiğini belirtti.

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Komisyonun bilim ve eğitim bölümünde çalışan Liu, yetkisi olmayan laboratuvarlarda biyolojik güvenlik riskini ortadan kaldırmak ve tanımlanamamış mikroplardan kaynaklanabilecek ikincil hastalıkların önüne geçmek için bu kararın alındığını ifade etti.

İlk olarak Wuhan kentindeki bir balık pazarında ortaya çıktığı belirtilen yeni tip corona virüsünde ilk resmi vaka yine bu kentte, geçen yılın aralık ayında açıklanmıştı.

Zatürree benzeri hastalığın Wuhan’da ilk kez raporlanmasından sonra ‘ulusal düzeydeki profesyonel laboratuvarların’ buna neden olan mikrobu tespit etmek için çalışmaya başladığını aktaran Liu şöyle konuştu: “Kapsamlı araştırmalar ve uzman görüşlerine dayanarak, zatürreeye neden olan bu mikrobu geçici süreliğine ‘Sınıf 2 – yüksek derecede bulaşıcı’ olarak sınıflandırdık ve numune toplama, nakliyat ve deney faaliyetleri konularında numunelerin yok edilmesine varan biyogüvenlik önlemleri getirdik.”

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Liu bunun Çin’de yüksek derecede bulaşıcı virüslere ait numunelerin işlenmesine ilişkin standart uygulamalara uygun olduğunu ve gereksinimleri sağlamayan laboratuvarların bu numuneleri kullanamaması gerektiğini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo salgınla ilgili Çin’i hedef alırken, virüsün Wuhan kentindeki bir laboratuvardan dünyaya yayıldığı öne sürüyor. İki isim de bu konuda ellerinde çok sayıda kanıt bulunduğunu iddia etmişti.