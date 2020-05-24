Çin dışişleri bakanı: Covid-19 nedeniyle dava açacaklar hayal dünyasında yaşıyor

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, corona virüsü nedeniyle kendilerine dava açılmasının hukuka aykırı olduğunu söyledi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

ABD, corona virüsünün Çin’deki bir laboratuvardan çıkmış olabileceğini iddia ederken, yine Çin’in salgının gerçek boyutunu gizlediği de iddialar arasındaydı.

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AA’nın aktardığına göre, basın toplantısı düzenleyen Vang, Çin’in de diğer ülkelerle birlikte ‘salgının kurbanları’ arasında olduğunu ifade etti.

Kendilerinin ihtiyacı olan ülkelere yardım ettiğini aktaran Çinli bakan, Covid-19 nedeniyle Çin’e dava açılmasının hukukta yeri bulunmadığını ileri sürdü.

Vang, bu tarz girişimlerin uluslararası hukukun göz ardı edilmesi anlamına geldiğini vurgulayarak, dava söylentilerini ‘vicdana aykırı, yanlış, haksız ve yasa dışı’ olarak değerlendirdi.

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ABD’de Çin’in itibarını kaybetmesi için her fırsatı değerlendirecek bir ‘siyasi virüs’ yayıldığı savunan Vang, “Bazı ABD’li siyasetçiler, çok fazla yalan uydurdular ve çok fazla komplo planladılar” dedi.

Çin’e dava açacakların ‘hayal dünyasında yaşadığını’ söyleyen Vang, böyle bir adım atacak kişilerin ‘kendilerini aşağılayacağı’ öne sürdü.