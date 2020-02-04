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Yaramazlara biraz batar!

Çin dışında ‘corona’ nedeniyle ikinci ölüm

Hong Kong’da yeni tip corona virüsü (2019-nCoV) nedeniyle ilk ölüm vakası görülürken, dünya genelinde virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 427’ye ulaştı.

Yeni tip corona virüsü 2019-nCoV (Fotoğraf: Reuters)

Hong Kong’daki ölüm vakası Çin dışında corona virüsü nedeniyle ikinci ölüm vakası oldu.

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Çin dışında ilk ölüm vakası pazar günü Filipinler’de görülmüştü. 44 yaşındaki Çinli bir kişi Çin’in Wuhan kentinden seyahat ettikten sonra Filipinler’de hayatını kaybetmişti.

Salgının ortaya çıktığı ve şu anda fiili karantina altında olan Wuhan kentinden daha fazla yabancı tahliye edildi.

Hong Kong’da bir kişinin hayatını kaybetmesinin ardından virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 427’ye yükseldi. Çinli yetkililer, Çin’deki ölü sayısının bir önceki günden 64 artarak 425’e yükseldiğini ve çoğunlukla Wuhan’ın başkenti olduğu Hubei eyaletinde olduğunu söyledi.

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ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki bir hasta da dahil olmak üzere ABD’de yeni vakalar bildirildi. Aynı hane halkından Çin’de virüs kapmış biriyle yakın temas nedeniyle, Kaliforniya’daki hastaya da virüsün bulaştığı belirtildi.

Çin’deki toplam enfeksiyon sayısı 3 bin 235 artarak 20 bin 438’e yükselirken, diğer 23 ülke ve bölgede en az 151 vaka tespit edildi.

Acil durum ilan edilmişti

Dünya Sağlık Örgütü, 31 Ocak’ta küresel acil durum ilan etmişti. Ancak uzmanlar ölüm oranı ve bulaşma yolları da dahil olmak üzere virüs hakkında halen çok şey bilinmediğini söylüyor.

Aşırı önlemler

Bu tür belirsizlikler bazı ülkeleri virüsün yayılmasını engellemek için aşırı önlemler almaya sevk etti. Avustralya, Wuhan’dan tahliye edilen yüzlerce kişiyi Hint Okyanusu’ndaki uzak bir adaya gönderdi.

Japonya ise geçen ay yolcu gemisinde seyahat eden Hong Konglu bir kişinin corona virüsü testinde pozitif sonuç vermesinin ardından, 3 binden fazla insan taşıyan yolcu gemisinin karantina altına alınması talimatı verdi.

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