Çin devlet başkanına ‘palyaço’ diyen muhalife yolsuzluktan 18 yıl hapis

Çin Devlet Başkanı Şi Jinping’e ‘palyaço’ diyen muhalif eski emlak patronu Ren Jiqianq’a yolsuzluk suçlamasıyla 18 yıl hapis cezası verildi.

Fotoğraf: Reuters

Ren, 2016 yılında, hükümet politikasını halka açık şekilde eleştirdiği için bir yıl gözetim altına alınmış, on milyonlarca takipçisi bulunan sosyal medya hesapları ise kapatılmıştı.

Reklam

Ren, bir makalesinde Jinping’in 23 Şubat’taki konuşmasını hedef alarak Çin Komünist Partisi’nde ‘yönetim krizinin ortaya çıktığını’ iddia etmişti.

Ren, devlet başkanına ithafen şu ifadelere yer vermişti: “Yeni kıyafetleriyle orada duran bir imparator değil, imparator olmaya devam etmekte ısrar eden çıplak bir palyaço.”



Eski emlak patronu hakkında nisanda ‘disiplinin ve hukukun ciddi ihlalleri’ nedeniyle soruşturma başlatılmıştı.

4.7 milyon lira para cezası

Mahkemenin internet sitesindeki açıklamasında, devlete ait emlak grubu Huayuan’ın eski başkanı Ren hakkında 18 yıl hapis cezasına ek olarak 4.2 milyon yuan (4.7 milyon lira) para cezası verildiğini belirtildi.

Reklam

69 yaşındaki adamın mahkemenin kararına itiraz etmeyeceği ifade edildi.

İnsan hakları savunucuları, Jinping’i ve Çin Komünist Partisi’ni yolsuzluk suçlamalarını bahane ederek bir muhalifi susturmakla suçluyor.

Martta kaybolmuştu

Ren, Covid-19 salgını hakkında eleştirel bir makale yazdıktan sonra martta ortadan kaybolmuş, arkadaşları Reuters’a kendisiyle iletişim kuramadığını ve aşırı derecede endişeli olduğunu söylemişti.