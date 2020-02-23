Çin Devlet Başkanı Şi: ‘Corona’ salgını hala acımasız ve karmaşık durumda

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan ‘corona’ virüsünün neden olduğu Covid-19 hastalığının ‘hala acımasız ve karmaşık’ durumda olduğunu söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Hastalık karşıtı çalışmalardan sorumlu yetkililerle video konferans aracılığıyla açıklama yapan Şi, iktidardaki Komünist Parti’nin salgına karşı mücadelesini ‘zamanında ve etkili’ olarak nitelendirdi.

Reklam

Şi, geçen yıl aralık ayından bu yana 2 bin 400’ün üzerinde kişinin hayatını kaybetmesine yol açan hastalığın kontrol altına alınabileceği yönündeki yurt dışından gelen umutlu açıklamalara da değinerek “Önleme ve kontrol en kritik aşamada” diye konuştu.

Salgının hala acımasız ve karmaşık bir durumda olduğunu kaydeden Şi, yetkilileri ‘salgının yayılmasını kararlı bir şekilde engellemeye’ çağırdı.

‘Salgın bir kriz ve büyük bir sınav’

Şi, salgının kendileri için bir ‘kriz ve büyük bir sınav’ olduğunu belirterek hastalığın, Komünist Parti’nin 1949’da iktidara geldiğinden bu yana en hızlı yayılan ve en zor önlenen ve kontrol altına alınan acil sağlık durumu olduğunu ifade etti.

Reklam

Başkentte enfeksiyonun kaynağını kesmek için sağlık personelini Pekin’e konuşlandırma çağrısında bulunan Şi, fabrikaların ve diğer şirketlerin yeniden açılmasına ve düşük gelirli çalışanların istihdam edilmesini sağlamasına yardımcı olmaları gerektiğini dile getirdi.