Çin, büyükelçisinin ölümünü soruşturmak için İsrail’e heyet gönderecek

Çin, İsrail’deki büyükelçisi Du Wei’nin ölümünün araştırılması için İsrail’e heyet gönderecek.
Wei, İsrail’deki evinde bu sabah ölü bulunmuş, olay İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından doğrulanmıştı.
İsrail medyası büyükelçinin ölümünde şiddet belirtisi olmadığı, kalp krizi geçirerek yaşamını yitirmiş olabileceği ihtimalinin üzerinde durulduğunu aktarmıştı.
İsrail’in Haaretz gazetesindeki habere göre, 57 yaşındaki büyükelçinin ölümünün soruşturması için Çin hükümetinin İsrail’e bir heyet gönderecek.