Diken

Yaramazlara biraz batar!

Çin, büyükelçisinin ölümünü soruşturmak için İsrail’e heyet gönderecek

Çin, İsrail’deki büyükelçisi Du Wei’nin ölümünün araştırılması için İsrail’e heyet gönderecek.

Fotoğraf: mvs.gov.ua

Wei, İsrail’deki evinde bu sabah ölü bulunmuş, olay İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından doğrulanmıştı.

Reklam

İsrail medyası büyükelçinin ölümünde şiddet belirtisi olmadığı, kalp krizi geçirerek yaşamını yitirmiş olabileceği ihtimalinin üzerinde durulduğunu aktarmıştı.

İsrail’in Haaretz gazetesindeki habere göre, 57 yaşındaki büyükelçinin ölümünün soruşturması için Çin hükümetinin İsrail’e bir heyet gönderecek.

Çin’in İsrail büyükelçisi evinde ölü bulundu

SON HABERLER

Üç komşu ülkede sınırlar ayrı düşen aile ve sevgililer için açıldı

Corona virüsünün yayılmasını engellemek için mart ayında sınırları kapatan Avrupa ülkelerinin bir kısmı, bu hafta sonu kısıtlamaları esnetmeye başlıyor. Komşu ülkeler İsviçre, Almanya ve Avusturya’daki esneklik, şimdilik sınırların kapanması nedeniyle ayrı düşen sevgililer ve aileler için geçerli.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...