Çin, büyükelçisinin ölümünü soruşturmak için İsrail’e heyet gönderecek

Corona virüsünün yayılmasını engellemek için mart ayında sınırları kapatan Avrupa ülkelerinin bir kısmı, bu hafta sonu kısıtlamaları esnetmeye başlıyor. Komşu ülkeler İsviçre, Almanya ve Avusturya’daki esneklik, şimdilik sınırların kapanması nedeniyle ayrı düşen sevgililer ve aileler için geçerli.