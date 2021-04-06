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Yaramazlara biraz batar!

Çin büyükelçisi bakanlığa çağrıldı

Çin’in Ankara Büyükelçisi Liu Şaobin, ‘sosyal medya paylaşımlarından duyulan rahatsızlık nedeniyle’ Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı.

Fotoğraf: tr.china-embassy.org/

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, dün Twitter hesabından ‘Barın Katliamı’nın 31’inci yılı nedeniyle bir paylaşım yaparak, ‘Doğu Türkistan’da yaşanan katliamın acısının halen taze olduğunu’ dile getirmişti. Akşener de Twitter hesabından “Doğu Türkistan bir gün mutlaka bağımsız olacak!” diye yazmıştı.

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Çin’in resmi büyükelçilik hesabı da Yavaş ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i etiketleyerek iki mesaj paylamış, ‘herhangi bir kişinin toprak bütünlüğüne meydan okuması’na karşı çıktığını kaydetmişti.

Açıklamada, “Çin tarafı, haklı karşılık verme hakkını saklı tutmaktadır” ifadesini kullanması dikkat çekmişti.

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