Çin, büyükelçilik önünde protesto edildi; Doğu Türkistanlı lider ev hapsine alındı

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi’nın Türkiye ziyareti sırasında Çin’in Uygur Türklerine yönelik politikaları Ankara büyükelçiliği önünde protesto edildi. Doğu Türkistan Milli Meclis Başkanı Seyit Tümtürk’ün ise evinden çıkmasına izin verilmedi. Kapısında polis bekletilen liderin ev yasağına pandemi gerekçe gösterildi. Tümtürk ise “Düzmece bir operasyonla beni evde tutuyorlar, dışarı çıkmama izin vermiyorlar” dedi.

Fotoğraf: AA

AA, Tümtürk’ün Covid-19 temaslısı olduğu için protestoya telefonla katıldığını aktarırken Doğu Türkistanlı lider “Temaslı olduğumu iddia ettiler ama yok öyle bir şey. Hasta falan değilim” dedi.

Reklam

euronews’e konuşan Tümtürk, “Düzmece bir operasyonla beni evde tutuyorlar, dışarı çıkmama izin vermiyorlar” dedi. Tümtürk ayrıca, Çinli bakanı protesto için Ankara’ya gidecek araçların da hareketine izin verilmediğini aktardı.

Gazeteci Nevşin Mengü de Tümtürk’ün evine filyasyon ekiplerinin yönlendirildiğini kaydetti.

Büyükelçilik önündeki protestoya Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman da katıldı.

Reklam

Çinli bakan, ülkesinin, Müslüman Uygur Türklerine karşı soykırım yürüttüğü iddiasının ‘gülünç derecede absürt ve tamamıyla yalan’ olduğunu söylemişti.

ABD, Kanada ve Hollanda’dan soykırım tanımlaması

Uygurların zorla ‘yeniden eğitim kampları‘nda tutulmaları ve istismara uğramaları, Uygur kadınlarının zorla kısırlaştırılması, çocukların ailelerinden ayrılması, fabrikalarda zorla çalıştırma, sistematik tecavüz ve işkence Çin’e yöneltilen suçlamalardan yalnızca birkaçı.

Hem mevcut hem de eski ABD dışişleri bakanları, Kanada ve Hollanda parlamentoları Çin’in Uygurlara yönelik muamelesini soykırım olarak nitelendirmişti.

Birleşmiş Milletler’e göre, Çin, ‘mesleki eğitim verdiğini ve aşırılığı ortadan kaldırmayı amaçladığını’ iddia ettiği kamplarda en az 1 milyon Uygur Türkü’nü tutuyor.