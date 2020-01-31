Çin büyükelçiliği: Çin’deki Türklere ‘corona’ bulaşmadı; üç ay içinde aşısını bulacağız

Çin’in Ankara Büyükelçiliği Basın Dairesi Başkanı Şie Şinşing, Çin’de şu ana kadar Türk vatandaşlarına bulaşmış ‘corona’ virüsü vakasına rastlanmadığını bildirdi. Şinşing, salgının kaynağının henüz bulunamadığını da bildirerek, aşı geliştirme çalışmalarının hızla devam ettiğini ve üç ay içinde ‘corona’ virüsü için aşı bulmayı hedeflediklerini kaydetti.

Fotoğraf: Reuters

Çin’de ortaya çıkan ve hızla yayılan ‘corona’ virüsü salgınına ilişkin, açıklamada bulunan Şinşing, “Çin’de virüs 9 bin 692 kişiye ulaştı, bin 527 kişinin durumu ağır, 213 kişi hayatını kaybetti” dedi.

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Şinşing, virüsün Wuhan kentinde yaygınlık gösterdiğini belirterek, “Hastalığın kaynağını henüz bulamadık. Dünyanın bu virüse ilgisi büyük. Çin hükümeti açıklık ve şeffaflık çerçevesinde son gelişmeleri bildiriyor. Sosyal medyada yanlış bilgiler ortaya çıkıyor” ifadelerini kullandı.

Şinşing, Wuhan kentindeki ‘corona’ virüsü salgını nedeniyle 34 Türk, yedi Azerbaycan, yedi Gürcistan ve bir Arnavutluk vatandaşını Türkiye’ye getirecek askeri kargo uçağı ‘Koca Yusuf’un gece saat Türkiye saati ile 23:00 sıralarında bu kentte olacağını belirterek, şöyle devam etti: “01:00’de geri dönmek için yola çıkacak. O bölgede yaşayan Türk vatandaşları ülkelerine dönebilecek, buna çok sevindik. Bununla uğraşmak oldukça zor, sadece Türkiye değil pek çok ülkeden aynı talep geldi. Biz zor şeyleri aşarak Türklerin talebini yerine getirdik. Çin de şu ana kadar Türk vatandaşına bulaşmış bir virüs yok. Şu ana kadar Çin’de Avustralyalı ve Pakistanlı kişilere bu virüs bulaştı.”

Çin hükümetinin bu konuda üzerine düşen tüm sorumlulukları yerine getirdiğini vurgulayan Şinşing, şunları söyledi: “Çin’de 9 bin 692 kişiye bulaşan, 213 kişinin hayatını kaybettiği salgında, durumu ağır bin 527 kişinin tedavisi sürerken 171 kişi iyileşti ve taburcu oldu. 15 bin 238 kişi, virüs şüphelisi olarak belirlendi. Wuhan kenti dışında Çin’de Hong Kong’da 12, Makao’da yedi, Tayvan’da ise dokuz kişide bu virüsün saptandığı bildirildi.”

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‘Aşısını bulacağız’

Şinşing, virüsün ilk olarak 2019 Aralık ayında çıktığını, yabani hayvanlardan insanlara bulaştığının saptandığını belirtilerek, şöyle konuştu: “İlk zamanlarda yabani hayvanlardan bulaşırken şimdi insanlardan insanlara da bulaşır hale geldi. Aşı bulma çalışmalarını sürdürüyoruz. Üç ay içinde bulmayı planlıyoruz. Bu virüs Çin genelinde olan bir şey değil. Çin’in bir kentinde ortaya çıkan bir olay bu. İstikrarlı bir şekilde, bilimsel şekilde mücadele etmeye çalışıyoruz. Bugüne kadar ülkede bir karışıklık çıkmadı.”

Çin’de 31 eyalette birinci derece acil durum mekanizmalarının aktif hale getirildiğini belirten Şinşing, “Deniz ürünleri piyasasını ve yabani hayvan yetiştiriciliği ve dağıtımını da ciddi kontrol altına aldık. Virüsün yayılmasını engellemek amacı ile Wuhan’da havalimanları, trenleri ve şehre girişleri ve çıkışları kapattık” dedi.

‘Biyolojik savaş iddiası saçma’

Şinşing, “Dünya basınında virüsün Çin’in kontrollü nüfus azaltma politikası olduğuna ve virüsün başka ülkelerden biyolojik savaş maksadıyla gönderildiğine dair iddialar var. Bu konuda neler söyleyeceksiniz” sorusuna ise, şöyle yanıt verdi:

“Bu iddia oldukça saçma. Elimizde herhangi bir delil yok şu anda bunun biyolojik bir savaş olup olmadığı konusunda. Birleşmiş Milletler’in (BM) biyolojik savaş konusunda anlaşması var. Buna da bildiğim kadarıyla 190 ülke üye. Bu iddia doğru ise o zaman çok ciddi bir boyuta varır. BM ve Dünya Sağlık Örgütü araştırma yapması gerekir. Bilime dayanmayan hiç bir şeyde yorum yapmak doğru değil. Çin hükümetinin bu iddiayı araştırıp araştırmadığı konusunda elimizde şu an somut bir bilgi yok. Buradan sizin aracılığınızla bir uyarıda bulunmak istiyoruz. Virüsle alakalı panik yapmayın. Ama uyanık kalın. Panik duygusu virüsün kendisinden daha zararlı.”