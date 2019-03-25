Çin, ‘Bohemian Rhapsody’yi sansürledi

Çin, Britanyalı rock grubu Queen’in solisti Freddie Mercury’nin hayatını anlatan ‘Bohemian Rhapsody’ filminin iki dakikadan uzun sürelik bölümünü sansürledi.

Fotoğraf: Reuters

Ülkede 22 Mart’ta vizyona giren filmdeki ‘LGBT içeriği’nin Çin kamuoyuna uygun olmadığı gerekçesiyle kaldırıldığı açıklandı. Yakın arkadaşı ve hayatının aşkı Mary’nin Mercury’ye “Bence sen eşcinselsin” dediği sahne dahil eşcinsel ifadesinin ve erkek erkeğe öpüşmenin geçtiği sahneler filmden çıkarıldı.

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LGBTİ bireyler buna rağmen eşcinsel ilişkinin TV ve internet yayınlarında sansürlendiği Çin’de filmin gösterilmesini ‘zafer’ olarak nitelendirdi. Çinli belgesel yapımcısı ve LGBTİ aktivisti Fan Popo, “Batı yapımı filmin zor vizyona girdiği ülkede eşcinsel olduğu tüm dünya tarafından bilinen Mercury’nin yaşam öyküsünün gösterilmesi başarı” dedi.

Filmde, 1991 yılında, 45 yaşındayken AIDS’e yenik düşen Mercury’yi canlandıran Rami Malek, Oscar kazanmıştı.