Çin bazı ABD ürünlerini gümrük vergisinden muaf tutacak

ABD ile Birinci Aşama ticaret anlaşmasındaki taahhütlerini yerine getirmeye çalışan Çin, ABD’den ithal 696 ürün için gümrük vergisi muafiyetleri tanıyacağını açıkladı. Bu Çin’in şimdiye kadar sunduğu en önemli gümrük vergisi muafiyeti oldu.

Fotoğraf: Reuters

Bugünkü açıklama Washington ve Pekin arasındaki Birinci Aşama ticaret anlaşmasının 14 Şubat’ta yürürlüğe girmesinden sonra geldi.

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Çin, anlaşma kapsamında ABD’den mal ve hizmet alımını iki yıl içinde 200 milyar dolar artırmayı taahhüt etmiş ve anlaşma imzalandıktan sonra ABD’den ithal ürünlere yönelik bazı ek gümrük vergilerini geri almıştı.

İkili ticaret anlaşmazlığının tırmandığı sırada devreye alınan ek gümrük vergilerinde muafiyete tabi olacak ürünler arasında domuz eti, sığır eti, soyafasulyesi, LNG ve ham petrol gibi temel tarım ve enerji ürünleri bulunuyor.

Geçen yıl Çin’de ortaya çıkan yeni tip corona virüsü salgını, satın alma hedeflerine ulaşma kabiliyeti konusunda endişeleri artırdı. Ülke çapında yetkililer, yaklaşık 1900 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan ve ülkede 70 binden fazla kişiye bulaşan virüsün yayılmasını engellemek için seyahat ve ulaşım konusunda büyük kısıtlamalar getirdi.

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Muafiyete tabi olan diğer ürünler arasında denatüre etanol ve bazı buğday ürünleri, mısır ve sorgum (ağaçta yetişen bir tür tahıl) bulunuyor. Bakır cevheri ve konsantreleri, bakır hurdası ve alüminyum hurdası da dahil olmak üzere bazı tıbbi cihazlar ve metaller de gümrük vergisinden muaf tutulacak.