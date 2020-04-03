Çin başkonsolosu: 8 Nisan’da, Wuhan’daki tecrit tamamen kaldırılacak

Çin’in İstanbul Başkonsolosu Cui Wei, “8 Nisan itibariyle, Wuhan’daki tecrit tamamen kaldırılacak, 77 günlük ısrar ve direnç nihayet sonlanacak” dedi.

Küresel salgına neden olan corona virüsü, Çin’in Hubey eyaletinin başkenti Wuhan’daki canlı hayvan pazarından yayılmıştı.

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Ciu, Milliyet için kaleme aldığı yazıda Wuhan halkının ve sağlık çalışanlarının direnci, çabası, fedakarlığı ve katkısı sayesinde, şu an salgının kontrole alındığını belirten Ciu, “Kahraman Wuhan halkı bu güzel bahar manzarasında, salgını yendiğini ve kazandığı zaferi tüm dünyaya ilan edecek” dedi.

11 milyon nüfuslu Wuhan’ın, tüm Çinliler, hatta dünya halkının sağlığı ve iyiliği adına, olağanüstü bir direnç gösterdiğini ifade eden Ciu, Wuhan’da 100 bine yakın sağlık çalışanının görev aldığını belirtti.

Ciu, şu ifadeleri kullandı:

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“Çin’in merkezi hükümetinin yönlendirmesiyle, kısa zamanda iki özel hastane inşa edilip hizmete girdi, 16 kabin hastanesi hastalara açıldı, 24 hastane özel olarak virüse yakalanmış hastalar için dönüştürüldü, hastalara sağlanmış yatak sayısı 40 bini aştı. Kenttekiler, salgını önleme ve mücadelenin genel ihtiyaçlarına harfiyen uydu, hükümetin aldığı tedbirleri destekledi, bu mücadelede kendi elinden geldiğiyle tüm dünya nüfusunun sağlığı ve güvenliği adına katkıda bulundu.

Bu saydıklarım arasında mahalli çalışanlar da bulunuyordu, her gün kapı kapı dolaşarak Wuhan hane halkına salgını önleme ve kontrol altına alma konusunda bilgi veriyor, kişilerin sorularını cevaplıyor, halkın psikolojik baskınını azaltıyor, sosyal izolasyonu savunuyor ve ailelere ihtiyaç malzemeleri dağıtıyorlardı.

“‘Science’ dergisinin son araştırmasına göre, 23 Ocak’tan itibaren Wuhan’da uygulanan tecrit, şubat ayının ortalarına kadar virüsün yayılmasını yüzde 80 oranında azalttı. Salgınla mücadele kapsamında Wuhan’da 36 saat geçiren DSÖ uzmanı Bruce Aylward, Wuhan halkında umudu gördüğünü dile getirdi.”

Ciu son olarak, virüsün kaynağı ve ilk vakanın ne zaman görüldüğü konusunda, bilimsel araştırmaların sonuçlarının beklenmesi gerektiğini belirtti.