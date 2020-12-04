Çin, Ay’a bayrağını diken ikinci ülke oldu

Çin, Change-5 uzay aracı görevi ile, Ay’a bayrağını diken ikinci ülke oldu.

Fotoğraf: Çin Ulusal Uzay İdaresi

Çin Ulusal Uzay İdaresi’nin (CSNA) yayınladığı fotoğraflar, Çin’in beş yıldızlı kızıl bayrağının rüzgarsız ay yüzeyinde hareketsiz durduğunu gösteriyor. Fotoğraflar Change-5 uzay aracının -Ay’dan topladığı örneklerle ayrılmadan önce- kamerasıyla çekildi.

Reklam

Change-5’ın topladığı örneklerin, tam yaşı da dahil olmak üzere, Ay ve Güneş sistemi hakkında bilinmeyen birçok noktayı aydınlatacağı ve uzay çalışmalarına katkı sağlayacağı tahmin ediliyor.

Keşif aracının bu görevi başarıyla yerine getirmesi durumunda Çin, uzay programı kapsamında ilk kez Dünya dışı bir yerden toprak örneği getirmiş olmakla beraber, ABD ve Sovyetler Birliği’nden sonra Ay’dan Dünya’ya örnek getiren üçüncü ülke olacak.

İlk olarak, ABD, 1969’da Apollo 11 görevi sırasında Ay’a ilk bayrağı dikmişti. 1972’ye kadar Ay yüzeyine beş ABD bayrağı daha dikildi.

Reklam

2012’de Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (Nasa), bayrakların beşinin hala ayakta olduğunu gösteren uydu görüntülerini yayınladı, ancak güneşin parıltısıyla beyazlatılmış olma ihtimallerinin de yüksek olduğunu belirtti.