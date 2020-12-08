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Yaramazlara biraz batar!

Çin aşısının üçüncü aşamasına dair ara sonuçlar Endonezya’dan geldi

Endonezya’da devlete ait ilaç şirketi Bio Farma, Türkiye’de de uygulanacağı duyurulan ve tartışmalara neden olan Çin aşısının üçüncü fazına dair ara sonuçları açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Şirketin sözcüsü Iwan Setiawan klinik deney çalışmalarında bir ayda aşının ara sonuçların yüzde 97’ye kadar etkinlik gösterdiğini açıkladı.

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Ancak sonuçların elde edildiği Çinli Sinovac firmasının çalışmalara katılanların sayısı yalnızca 1600. Açıklamada ayrıca katılımcıların ne kadarının aşıdan sonra Covid-19’a yakalandığı, yakalananların kaçının plasebo grubunda olduğu gibi önemli bilgiler yar almadı.

Çin aşısının karşılaştırıldığı Moderna ve Pfizer-BioNTech firmalarının ayrı ayrı geliştirdiği ve yüzde 95 oranında etkili olduğu açıklanan aşılarda sonuçlar 40 binin üzerinde katılımcıyla elde edilmişti.

Açıklamada halen aşı çalışmalarında üçüncü aşamanın devam ettiği de belirtildi.

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Sinovac şirketinden bir sözcü şirketin üçüncü aşama klinik deney sonuçlarının etkinlik raporlarını henüz almadıklarını belirtti.

Çin’den sipariş edilen 50 milyon doz aşının ilk partisinin 11 Aralık’ta Türkiye’ye geldikten sonra yaklaşık iki hafta süre boyunca denetimden geçmesi, daha sonra aşılamanın aşamalı şekilde başlaması planlanıyor.

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