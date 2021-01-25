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Yaramazlara biraz batar!

Çin aşısından 6.5 milyon doz daha geldi

Çin’den sipariş edilen Covid-19 aşılarının ikinci partisinin bulunduğu THY’nin Pekin-İstanbul seferini yapan uçak, İstanbul Havalimanı’na geldi.

Fotoğraf: AA

Covid-19 aşılarını taşıyan Türk Hava Yolları’na ait TK 6175 sefer sayılı Boeing 777 tipi uçak, saat 06.15’te İstanbul Havalimanı’na indi.

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Çin’in başkenti Pekin’deki havalimanından gece saatlerinde hareket eden uçağın İstanbul’a inişiyle aşıların bulunduğu konteynerler, gümrük işlemlerinin ardından uçaktan alınarak depolara taşınmaya başlandı.

Uçakla, inaktif aşıların 10 milyon doz olan ikinci sevkiyatının ilk bölümünü oluşturan 6.5 milyon doz aşının getirildiği belirtildi.

Türkiye 50 milyon doz sipariş etmişti, bugüne kadar toplam 9.5 milyon doz geldi. Bir kişinin aşılanması için iki doz gerekiyor.

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